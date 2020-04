Com o objetivo de levar mais economia aos seus clientes, o Azul Seguro Auto passa a oferecer o desconto de até 25% na franquia para os clientes que possuem cartão de crédito Porto Seguro. Ou seja, em caso de sinistro, utilizando uma das oficinas referenciadas e pagando com o Cartão Porto Seguro, o segurado poderá parcelar em até 6x sem juros e receberá o crédito referente ao desconto em sua fatura mensal do cartão. O desconto varia de acordo com a quantidade de pontos que o cliente possui no Programa de Relacionamento.

Os pontos são usados apenas como base de cálculo e não são resgatados. Confira a tabela:

Essa novidade soma-se aos demais benefícios que a seguradora oferece aos clientes do Cartão, como a possibilidade de parcelar o valor da apólice em até 10x sem juros, além do desconto de 5% concedido na renovação do seguro para quem já é cliente do cartão e de 10% para novos clientes.

Os pontos acumulados no Programa de Relacionamento do Cartão também podem ser utilizados para adquirir mais descontos ou até mesmo a isenção total do valor do seguro. Essas e outras vantagens estão disponíveis no site.

De acordo com o diretor executivo da seguradora, Gilmar Pires, este novo benefício deve ajudar os corretores na manutenção de sua carteira. “Nosso objetivo é oferecer um serviço com condições acessíveis. O pacote em parceria com o Porto Seguro Cartões potencializa novos negócios para os parceiros, aumentando as chances de o cliente renovar o seguro”.

Ricardo Kaoru, diretor do Porto Seguro Financeira, explica que a partir de agora os clientes da companhia terão os mesmos benefícios já oferecidos às apólices do Porto Seguro Auto. “Ao equipararmos os benefícios das apólices Porto Seguro Auto e Azul Seguros, nós reforçamos o objetivo de fidelizar a nossa base de clientes como um todo. Assim, contribuímos também para a sustentabilidade no negócio dos corretores”.

