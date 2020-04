Para Pequenas e Médias Empresas que estão em busca de proteção para seus negócios e para mitigar riscos das operações, a Axa oferece o Empresa Slim. Como forma de dar suporte ao cliente, o seguro tem opção vigência de seis meses, valores de risco diferenciados e com parcelamento ampliado para até cinco vezes sem juros.

“Esse produto é uma opção para quem busca a segurança do seu negócio. Com o seguro, o cliente terá toda a cobertura de que precisa e condições especiais para pagamento, com contratação rápida e simplificada. Entendemos esse produto é uma contribuição também para o corretor, que passa a ter uma oferta mais atrativa”, afirma Clóvis Silva, superintendente de Massificados da seguradora.

O seguro é indicado para pequenos negócios com valor em risco até R$ 2 MM nos segmentos de comércio e serviços, como bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, pizzarias, consultório médico e odontológico, salões de cabeleireiro e manicure, agências de turismo, academias, petshops, clínicas veterinárias, escritórios de advocacia e contabilidade, lojas de roupas e calçados entre outras. O produto pode ser contratado pelo E-Solutions. As coberturas incluem básica de incêndio, além da cobertura de equipamentos e objetos portáteis, que estende a cobertura para trabalho em Home office.

Para quem busca cobertura com limites maiores e apólices com vigência mais ampla, a companhia oferece também o Empresa Flex, produto completo e flexível para as necessidades de cada tipo de negócio com limite máximo de indenização até R$30 milhões.

Além de coberturas específicas para cada segmento, o produto tem opção de parcelamento em até seis vezes sem juros e se destaca pela cobertura para equipamentos utilizados em home office; jardins e paisagismo; e cobertura unificada para vazamentos ocasionados por sprinklers, tanques ou tubulações.

