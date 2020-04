Como forma de apoiar corretores e clientes em seus negócios, a AXA no Brasil estendeu o número parcelas para novas apólices dos seguros de Condomínio e Empresa Flex. Agora o segurado pode dividir o valor do prêmio em até seis vezes sem juros no boleto bancário.

“Os corretores parceiros ganham mais um argumento de venda com essa condição de pagamento. Já os clientes ganham um benefício tangível e podem se alongar seu fluxo de caixa, mantendo-se protegidos”, explica Clóvis Silva, superintendente de Massificados da empresa. Os dois produtos contam com novo processo de vistoria remota adotado pela companhia, garantindo agilidade e segurança.

O Empresa Flex atende desde comércios, serviços, concessionárias de veículos e equipamento, além de indústrias com riscos até R$30 milhões, com aceitação e precificação simplificadas. O seguro Condomínio está disponível para condomínios residenciais, comerciais, mistos, Flat e Apart hotel, verticais, horizontais e oferece, além de coberturas básicas, adicionais para danos de alagamento e inundação, responsabilidade civil do condomínio e do síndico entre outras.

N.F.

