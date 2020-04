Para ampliar a eficiência de seus processos, a AXA adotou uma nova forma de realizar a regulação de sinistros dos seguros Condomínio e Empresa Flex. Através de um aplicativo, é possível utilizar a câmera do celular do cliente para transmitir imagens ao vivo do bem segurado para o vistoriador especializado. Além de manter a acuidade das vistorias, toda a comunicação entre reguladores, clientes e seguradora será feita por meios digitais.

“A ampliação da vistoria remota está dentro do pacote de iniciativas que estamos implementando nesse período. Realizamos um projeto piloto com parceiros da empresa para garantir o bom funcionamento da ferramenta e entender, junto dos corretores, os pontos a aprimorar. Com estas ações, vamos garantir o andamento das nossas operações com segurança e conseguiremos agilizar os processos, beneficiando a todos”, explica Arthur Mitke, superintendente de Sinistros da companhia.

O processo é simples. Após solicitar a abertura de sinistro, o cliente receberá via SMS um link para acessar a plataforma da vistoria remota. O vistoriador vai conduzir a inspeção junto ao consumidor, que vai transmitir as imagens em tempo real pelo celular, para que o profissional possa registrar o sinistro. Nessa mesma plataforma o vistoriador pode gravar fotos, vídeos e áudios, checar o local da vistoria através de geolocalização, fazer um orçamento de reparo, com total segurança. Ao final do processo, é gerado um relatório da vistoria, enviado para todas as partes.

Desde o início de abril, tanto o Condomínio quanto o Empresa Flex estão com condições diferenciadas de pagamento, com opção de parcelamento em até 6x sem juros.

