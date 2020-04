O Sincor-GO informou que está aberto até o próximo dia 11 de abril o período para novas adesões ao Plano de Assistência Médica e Hospitalar com a Unimed Goiânia. Os interessados deverão entrar em contato com a Central de Benefícios da entidade, para encaminhamento da documentação exigida, por meio dos telefones/WhatsApp (62) 99863-4316 e (62) 99863-3326 e também pelo e-mail [email protected] As atividades no sindicato continuam sendo realizadas em formato home office em decorrência da pandemia do coronavírus.

Para aderir ao benefício é obrigatório que a corretora contratante seja associada do Sindicato, sendo permitida somente a inclusão do sócio, cônjuge, filhos solteiros com até 24 (vinte e quatro) anos se comprovar ser universitário e funcionários devidamente registrados na mesma e desde que comprovado pela GFIP, não é permitido apenas a inclusão dos dependentes no plano.

A empresa associada que tiver interesse de fazer sua adesão ao plano de saúde deverá providenciar as seguintes documentações para encaminhamento à Central de Benefícios da entidade:

P.J: Cartão CNPJ, Contrato Social com última alteração ou consolidada, inscrição municipal e comprovante de endereço;

P.J: GFIP da Relação de Empregados que conste o nome do funcionário que fará a adesão ao plano e comprove o seu vínculo de ligação com a corretora;

P.F: Carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento e certidão de nascimento.

O contrato terá uma vigência mínima de 12 meses, não existe exceção para saída do plano antes do seu término, com exceção de rescisão contratual do empregado ou óbito.

Tipo de Acomodação: Enfermaria ou Apartamento.

O custo opcional para usufruir o serviço do SOS Unimed será de mais R$ 10,28 mensalmente por cada usuário e será cobrada na fatura da empresa.

O plano é um serviço de atendimento pré-hospitalar móvel que funciona 24 horas por dia, com equipe médica composta por médicos, paramédicos e enfermeiros especializados em atendimento de urgência e emergência. A UTI é aparelhada com mais de 300 itens e equipamentos vitais.

O atendimento ocorre em casa, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que o beneficiário estiver, nos perímetros de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. Não há custos com medicamentos, taxas de serviços ou gastos com materiais utilizados no atendimento. Dispõe do serviço de SOS FONE, onde o beneficiário tem orientação médica 24 horas por meio de ligação gratuita pelo 0800 725 5555 para esclarecimento das mais diversas dúvidas médicas; atendimentos a terceiros em caso de acidentes provocados pelo beneficiário; UTI Móvel Aérea, serviço de transporte de remoção aérea, de urgência e emergência. A aeronave é preparada para pousos em pistas curtas e possuí todos os equipamentos de uma UTI; atende qualquer situação de acidente ou emergência médica em que a vida esteja em risco.

Para o contratante do grupo vigente que tenha interesse de fazer sua adesão ao produto, este deverá contatar a central de benefícios do Sindicato para que o mesmo providencie a inclusão do serviço.

