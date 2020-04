A troca de mensagens entre seguradora, corretores, segurados e demais parceiros de negócios costuma tomar tempo e ser bastante burocrática. No ramo de Transportes, em especial, a necessidade de ter rapidamente alguns documentos é fundamental para garantir a cobertura de embarques ou concluir a negociação de responsabilidade entre as partes.

Entre esses documentos, a Dispensa de Direito de Regresso (DDR) é um dos mais importantes. Emitido pela seguradora do embarcador, ele informa que a companhia não exercerá seu direito de ressarcimento contra o transportador, com exceção aos riscos de cobertura obrigatória e desde que se respeite as regras de gerenciamento de risco e prevenção de danos a carga e coberturas descritas no documento.

Na Argo Seguros, assim como as emissões de apólices e as averbações dos embarques, a DDR também é feita de forma totalmente digital. O sistema permite que a partes assinem o documento digitalmente, com a garantia que foi entregue, aberto e lido por todos os envolvidos. Isso proporciona agilidade e evita problemas em eventuais sinistros e de averbação do transportador.

“A ideia é justamente agilizar a emissão do documento com segurança e trazer transparência para todos os envolvidos nessa operação. O embarcador, o transportador e suas respectivas corretoras de seguros têm acesso a relatórios de acompanhamento online”, afirma Joelton Campos, underwriter de Transporte da companhia.

Quando a emissão da DDR acontece de forma manual, todo o processo é mais moroso. A dificuldade em obter as assinaturas de todos os envolvidos na operação; a falta de comprovação de quem não recebeu o documento; e o controle de quem assinou são apenas alguns exemplos, sem falar nas situações em que ocorrem alterações durante a vigência da apólice.

“Temos recebido um retorno muito positivo dos transportadores porque conseguimos organizar todos os documentos pertinentes a operação e as partes podem consultar sempre que for necessário”, diz Mariana Miranda, head Marine & Corporate Salles da seguradora.

