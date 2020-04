A Argo Seguros vai iniciar um ciclo de palestras virtuais a partir desta semana, dia 16 de abril. Com apenas uma hora de duração, os treinamentos terão como objetivo ajudar os corretores de seguros a venderem mais e em menos tempo, mesmo trabalhando de casa.

Os encontros online acontecerão semanalmente: sempre às quintas-feiras, a partir das 10h30, através da plataforma Webex e serão abertos a todos os corretores de seguros que queiram conhecer mais sobre os produtos da seguradora.

A primeira palestra virtual será nesta quinta-feira, dia 16. Representando a seguradora estarão Newton Queiroz, CEO e presidente; Bruno Porte, diretor de Operações e TI; e Daniel Camargo, underwitter de Consumer Lines.

Neste encontro serão apresentados as novas funcionalidades do Argo Digital e os seguros Home Office Protegido e Riscos Diversos – Equipamentos Fotovoltaicos. Para se inscrever, basta acessar o site.

“Entendemos que por conta do momento atual, em que todo mundo tem ficado em casa para diminuir as chances de contágio pelo covid-19, esse seria um bom momento para apresentarmos opções de produtos e ferramentas que podem alavancar as vendas do corretor em um futuro próximo”, afirma Queiroz.

Os corretores que não estão cadastrados na seguradora e tem interesse em participar dos treinamentos, basta simplesmente acessar os links dos posts de cada palestra que serão publicados nas redes sociais da companhia (Facebook, Linkedin e no Instagram).

Programação da palestra do dia 16 de abril

10h30 – Abertura

10h40 – Apresentação do Argo Digital

10h50 – Lançamento: seguro Home Office Protegido

11h10 – Novas condições: Seguro para Equipamentos Fotovoltaicos

11h20 – Atendimento e dúvidas

Programação das próximas palestras

Dia 23/04: Seguro Bike, Bike Mulher e Novas Assistências

Dia 30/04: E&O Profissionais da Saúde

N.F.

Revista Apólice