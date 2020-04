A Zurich apresentou mais uma novidade no seu aplicativo Risk Advisor, plataforma que concentra ferramentas de avaliação de riscos da companhia e está disponível gratuitamente. Agora, o app ganhou a funcionalidade de Colaboração Remota, que aproxima potenciais clientes e segurados dos engenheiros da seguradora para a realização de avaliações de riscos à distância, em tempo real e em qualquer parte do mundo.

Para isso, basta que o usuário instale o aplicativo em seu celular e entre com o código de identificação da sessão, enviado previamente pelo engenheiro. As fotos capturadas e as anotações realizadas durante a sessão de colaboração são visualizadas pelo cliente para uma compreensão mais assertiva dos apontamentos do especialista. “A combinação de tecnologia com uma equipe de especialistas multiplica a nossa capacidade de contribuir com os esforços de gestão de riscos de nossos clientes”, afirma Carlos Cortés, superintendente de Engenharia de Riscos da empresa.

O executivo lembra que o app é uma ferramenta importante, principalmente em situações adversas como a atual, em que o mundo assiste aos desdobramentos do coronavírus (covid-19). A propagação do vírus exigiu das organizações uma reconfiguração no modelo de trabalho, com funcionários em regime de home office em larga escala. Esse modelo trouxe uma preocupação maior com os riscos cibernéticos, que aumentaram com a tentativa de fraudes.

Ataques de phishing e ransomware tiveram aumento no último mês, com os usuários, ao trabalharem em casa ou em locais remotos, clicando em anexos ou links que fornecem um código malicioso usando o tema “coronavírus”. Um levantamento da Apura Cybersecurity Intelligence verificou a ocorrência de 63.463 eventos potencialmente fraudulentos que mencionam a palavra “coronavírus” no Brasil.

“Os hackers usam a chamada engenharia social: a manipulação psicológica para que as pessoas façam o que os criminosos querem, ou então para os usuários divulgarem informações confidenciais”, afirma Fernando Saccon, superintendente de Linhas Financeiras e Seguro Garantia da seguradora.

Com isso, a autoavaliação de riscos cibernéticos disponível no aplicativo ajuda o usuário a ter uma análise dos perigos de segurança online que uma empresa pode apresentar, trazendo uma avaliação que abrange a identificação de ativos físicos e de software; controles de proteção em torno dos recursos organizacionais; sistemas de detecção de segurança cibernética; processos e procedimentos de planejamento de respostas e de recuperação.

“A evolução diária dos riscos cibernéticos demanda atenção tanto no nível de segurança da informação corporativa como dos usuários e nós temos como missão cuidar dos recursos que garantem a continuidade dos negócios”, ressalta Saccon.

Para isso, o módulo de autoavaliação de riscos cibernéticos do app tem um papel importante. Após este rigoroso checklist, são apresentadas soluções preventivas e de controle ao cliente. Tudo isso dentro de um escopo que antecipa cenários com planos de emergência, gestão de crise e continuidade dos negócios.

“A companhia está atenta a todos os riscos, pensando no planejamento ideal para ajudar as empresas a enfrentarem os momentos de crise e manterem suas atividades em andamento”, afirma Roberto Hernández, diretor executivo de Seguros Corporativos da empresa.

Funcionalidades do Risk Advisor

– Criar relatórios personalizados detalhando todas as análises dos riscos;

– Acessar as informações adaptadas ao seu desafio comercial e à área de risco identificada;

– Colaborar remotamente para aconselhamento especializado por chamada de vídeo com um engenheiro;

– Priorizar as ações de melhoria de risco;

– Compartilhar seus relatórios de avaliação de risco por e-mail com todos os envolvidos;

– Acessar recomendações aplicáveis, benchmarks e insights;

– Registrar e documentar os resultados da metodologia de análise de riscos da Zurich.

O aplicativo pode ser baixado nas versões IOS e Android ou no próprio site da seguradora.

N.F.

Revista Apólice