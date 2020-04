O blog Negócio Seguro AIG completa um ano em 22 de abril. E, para marcar essa data, a seguradora está lançando o Negócio Seguro AIG Play , um canal de podcasts que irá trazer mensalmente conteúdos exclusivos sobre os riscos nos negócios, com uma linguagem fácil e direta, sempre com a presença de especialistas nos temas abordados. A novidade já está disponível dentro do próprio blog e também nas plataformas de podcast Anchor e Spot i fy . Em breve, os usuários poderão baixar os conteúdos na Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Overcast e Breaker.

Os dois primeiros episódios falam sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com participações de Tiago Lino, especialista em riscos cibernéticos da AIG, Lídice Xavier, head jurídica da Idwall, e Gustavo Artese, sócio na Viseu Advogados, Secretário Geral da Associação Brasileira de Direito da Tecnologia da Informação e das Comunicações e membro da Itechlaw (International Technology Law Association).

“O objetivo do blog é levar mais informação sobre os riscos nos negócios, em uma linguagem simplificada, com foco maior na contribuição do seguro como investimento e parte do planejamento empresarial em diferentes segmentos. Com a forma de se consumir conteúdo qualificado se modificando, nossas histórias também precisam ser ainda mais inovadoras, por isso, então, o lançamento desse novo formato é uma evolução dentro da nossa plataforma que busca constantemente oferecer um conteúdo de qualidade para os leitores”, afirma Lúcio Mocsányi, superintendente de marketing e comunicação da AIG no Brasil.

