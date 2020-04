A AIG lançou a edição 2020 do Rally AIG, no qual que os corretores poderão concorrer a uma nova aventura, desta vez nas praias de Jericoacoara, no Ceará. É o Rally 2020, Jornada Jeri, nova campanha de vendas e relacionamento da seguradora voltada a corretores e assessorias parceiras e que deve movimentar cerca de meio milhão em premiações.

O programa consolidou-se uma importante plataforma de vendas na empresa. A cada ano, a campanha tem promovido crescimentos mais significativos em negócios nos mais variados produtos oferecidos pela seguradora e nas cotações via Portal do Corretor. Exemplo disso é o crescimento na edição 2019 de mais 50% em rentabilidade, com alta nas cotações e contratações nos seguros de Responsabilidade Civil, Riscos Cibernéticos e RD Equipamentos.

Além do grande prêmio, 20 vagas para um rally de regularidades em Jericoacoara, os participantes terão a oportunidade de vivenciar novas experiências ao longo do ano, como participar de eventos gastronômicos exclusivos e dirigir carros de luxo, ganhar eletroeletrônicos, além de conquistar bônus e pontuações extras ao participar jogos virtuais de treinamento. Todos os seguros oferecidos pela empresa participarão da campanha e a cada etapa haverá produtos específicos sinalizados como aceleradores da vez. Quanto melhor o desempenho nos seguro aceleradores, mais chances de ganhar ao longo do ano.

Capacitação

O programa continuará a oferecer também capacitação aos corretores por meio de treinamentos presenciais e online com especialistas de diferentes áreas técnicas. Este ano trará ainda, como novidade, jogos interativos para testar os conhecimentos dos corretores sobre sinistros, coberturas e gestão de riscos.

Além das certificações, será possível acumular pontos extras para o grande prêmio, à medida que participam de treinamentos e jogos no portal do Rally. Para que todos possam participar, a campanha possui uma segmentação própria e os participantes competem de acordo com sua atuação e perfil de negócios com a seguradora.

Ciente do momento delicado pelo qual todos estão passando, a empresa está buscando priorizar a segurança e bem-estar de funcionários e parceiros de negócios. Por isso, a viagem de premiação será feita após a apuração dos números do ano quando os órgãos de saúde considerarem seguro.

Para participar e ter acesso aos detalhes da campanha, os corretores e assessorias devem acessar o Portal do Corretor AIG.

