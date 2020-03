O contabilista Wilson Toneto é o novo vice-presidente Executivo de Riscos e Conformidade do IRB Brasil RE. O executivo foi eleito para o cargo por unanimidade pelo Conselho de Administração da companhia a após decisão de desligar a então vice-presidente Lúcia Maria da Silva Valle.

“Toneto chega para aportar em nossa empresa sua experiência e capacidade na área, tendo como missão assegurar e fortalecer a gestão de riscos e as práticas de compliance, consolidando-as como referência no mercado nacional e internacional”, afirma o CEO interino do Instituto, Antônio Cássio dos Santos.

O executivo foi vice-presidente de Administração, Controle e Finanças do Grupo Mapfre, tendo assumido em 2011 o cargo de CEO da empresa. Atuou ainda como presidente do Conselho de Administração do Grupo Segurador BB e Mapfre e membro do Comitê Executivo Global da seguradora, se desligando, nesta ocasião, do Conselho da Seguradora Líder, bem como de outros conselhos consultivos dos quais participa, para assumir a nova função no IRB. É, ainda, membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e possui a certificação de Conselheiro de Administração com Experiência (CCIe), fazendo parte de um grupo de aproximadamente 100 profissionais no Brasil.

O Conselho de Administração do Instituto informou também que recebeu documento com a decisão que permite o vice-presidente Executivo, Financeiro e de Relações com Investidores, Werner Süffert, tomar posse. O executivo, que era ligado à BB Seguridade, foi eleito para o cargo no último dia 04/03 pelo órgão.

N.F.

Revista Apólice