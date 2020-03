Valdirene Soares Secato é a nova diretora de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros. Com formação em Administração de Empresas e especialização em Programa de Desenvolvimento Gerencial pelo IESE Business School, ela atua há 31 anos em Gestão Estratégica no segmento bancário brasileiro.

A executiva tem experiência em Gestão Corporativa, com forte atuação no desenvolvimento de talentos, tendo participado de programas de formação para colaboradores de diversos níveis. A nova diretora da empresa acredita que é preciso evoluir o mindset e as habilidades dentro das organizações para que o desenvolvimento seja constante. “É um grande desafio e espero agregar e contribuir com o grupo”, afirma Valdirene.

Com atuação em nível executivo, a executiva desenvolveu sua carreira em instituições financeiras, setor em que trabalha desde 1988. No Banco Bradesco, suas últimas experiências antes de assumir o novo posto foram como superintendente executiva de Recursos Humanos e UniBrad, Comitê de Remuneração e PMO Corporativo. Com experiência profissional em identificação, análise, definição e implantação de estruturas, ela busca otimizar custos, melhorar a qualidade das entregas e estimular a produtividade dos colaboradores.

“Acredito na transformação por meio do capital humano e a área de RH deve estar permanentemente preparada para contribuir estrategicamente junto à liderança para essa mudança”, ressalta a executiva.

N.F.

Revista Apólice