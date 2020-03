Interessados em se destacar em um mercado em constante crescimento, como o de seguros, têm uma oportunidade na profissão de corretor. Uma das formas de se capacitar para essa atuação é por meio do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, ministrado pela ENS.

Na reta final do período de inscrições e com início das aulas marcado entre 9 e 26 de março, o programa habilita o profissional para compreender as necessidades dos clientes e identificar a melhor cobertura de acordo com as demandas do segurado.

A formação completa é composta por três cursos: Capitalização, Vida e Previdência e Demais Ramos. Atualmente, há vagas disponíveis em 46 localidades para os cursos de Capitalização e Vida e Previdência e em outras 10 para a opção Demais Ramos.

De acordo com a localidade, o aluno poderá escolher entre as modalidades presencial ou semipresencial. A primeira é indicada para quem valoriza a troca de experiências e conhecimentos com outros profissionais e professores; já a segunda, que também permite networking, garante maior flexibilidade aos participantes, pois acontece 50% em ambiente digital e 50% em sala de aula.

As duas opções garantem aos aprovados certificado que permite obter registro profissional emitido pelo Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (Ibracor), órgão autorregulador autorizado pela Susep.

O investimento varia de acordo com a modalidade e o curso escolhidos. Pagamentos via boleto bancário recebem desconto de 5% sobre o valor do curso.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site.

N.F.

