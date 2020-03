Por meio de um plano de expansão, a Tokio Marine alcançou bons resultados de produção na região Sul do Brasil. Entre janeiro e dezembro de 2019, a diretoria comercial Varejo Sul registrou crescimento total de 15,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Na carteira de Pessoas, a empresa alcançou R$ 53,7 milhões em prêmios emitidos, com destaque para o produto Vida Individual, que teve um incremento de 46,4% em relação ao ano anterior. A carteira de RD Massificados também cresceu na ordem de 30,6%, com melhor desempenho do Seguro Condomínio, que teve alta de 35,6%. Já na carteira de Produtos Pessoa Jurídica, o incremento foi de 40,3% com destaque para o segmento de Transportes, que atingiu R$ 38 milhões em prêmios emitidos.

O diretor comercial Varejo Sul da seguradora, Rogério Spezia, atribui os números ao relacionamento com os corretores locais, além do foco na entrega aos clientes e parceiros de negócios. “Nossa equipe trabalhou com determinação e paixão ao longo de todo o ano para fortalecer as parcerias com os corretores, buscando novas oportunidades e oferecendo alternativas desenvolvidas especialmente para atender às necessidades dos colaboradores. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho conjunto de toda a equipe da diretoria Sul, que contou também com apoio total da matriz”, afirma o executivo.

Com o objetivo de seguir aumentando sua presença na região, em setembro a companhia inaugurou um escritório em Maringá, terceira maior cidade do Paraná. Também em 2019, a Tokio iniciou uma operação em Francisco Beltrão, no mesmo Estado.

Para este ano, a estratégia da Regional prevê investimento em capacitação, novos produtos e serviços, além da utilização da tecnologia como ferramenta de apoio às vendas. “Será um ano de trabalho, resiliência e busca por inovação. Pretendemos seguir lado a lado com os corretores, compreender suas necessidades e investir em inovações para oferecer novas soluções aos parceiros”, ressalta Spezia.

