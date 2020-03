Como parte do compromisso de preservar a segurança, a saúde e o bem-estar de corretores parceiros, clientes, colaboradores e prestadores, desde a confirmação do primeiro caso no Brasil, a SulAmérica vem reforçando suas ações contra a proliferação do coronavírus.

Por isso, todas as filiais e Centros Automotivos da seguradora estão temporariamente fechados. A companhia reforça que as operações e canais de atendimento continuarão funcionando normalmente, porém de forma diferente, potencializando o uso das tecnologias e ferramentas digitais.

Para os corretores, todas as informações necessárias para que as relações comercias sigam normalmente podem ser acessadas no hotsite exclusivo criado para eles. Outras informações podem ser encontradas no Portal do Corretor, além de todo time comercial da organização estar disponível para tudo que o parceiro precisar.

Para os clientes de seguro saúde, a companhia tomou algumas medidas para este período de pandemia de coronavírus, que se estendem aos colaboradores:

– Disponibilidade ilimitada do serviço Médico na Tela, que promove orientação médica por vídeo chamada por meio de aplicativo;

– Disponibilidade ilimitada do Canal Telefônico Exclusivo Coronavírus (0800-591-0845) durante o período de alerta;

– No site estão disponíveis diversos sobre prevenção, transmissão, proliferação, grupos de risco, isolamento domiciliar, entre outros.

A empresa definiu, ainda, regime de trabalho domiciliar (home office ou homeworking) para seus colaboradores e terceiros. Outras ações foram colocadas em prática para conter a proliferação do novo coronavírus:

– Os deslocamentos nacionais e internacionais de colaboradores foram cancelados;

– A utilização de horário flexível para colaboradores que precisam estar in loco está em curso para evitar exposição em horários de pico de transporte público;

– Reuniões estão sendo realizadas via telefone ou videoconferência;

– Adiamento de eventos, treinamentos e seminários para preservar a saúde e evitar exposição à contaminação.

Todas as iniciativas são acompanhas de perto pelo do Comitê de Crise, pelo time técnico de saúde criado especificamente para avaliar as ações implementadas e pelo time multidisciplinar de especialistas que acompanha a evolução dos registros da doença, orienta e atende os mais de 2,3 milhões de beneficiários no segmento de seguro saúde, incluindo seus 5,4 mil funcionários e respectivas famílias.

Como sempre defendido pela seguradora, o corretor de seguros tem grande importância para a sociedade, especialmente em situações como esta. Durante esta pandemia, a companhia encoraja os profissionais parceiros a exercerem o papel de consultor para seus clientes.

