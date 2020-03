Para oferecer apoio aos seus beneficiários neste momento, a SulAmérica criou um chatbot em seu canal de WhatsApp (+55 11 3004-9723), no qual os clientes podem fazer uma avaliação de saúde para verificar o risco de ter contraído o novo coronavírus. Não se trata de um diagnóstico, somente um primeiro filtro para orientar e incentivar a adoção de cuidados preventivos.

Para usar, é necessário que o beneficiário adicione o contato da companhia à lista telefônica do celular e escrever “Olá” na mensagem pelo WhatsApp para iniciar o atendimento. De forma intuitiva, o consumidor responderá às perguntas do robô, sobretudo as relacionadas a sintomas do covid-19 e aspectos correlatos. Ao fim do atendimento, com base nas respostas do cliente, o robô fornecerá recomendações personalizadas de cuidado e prevenção à doença.

Entre as iniciativas sugeridas, em caso de possível exposição ao vírus, está o acesso ilimitado aos serviços da empresa de Médico na Tela e Canal Telefônico Exclusivo Coronavírus. Ambos canais contam com profissionais preparados para orientar e compartilhar informações adicionais de cuidado e prevenção. Desta forma, a companhia protege os beneficiários, contribuindo para o isolamento domiciliar e distanciamento social.

N.F.

Revista Apólice