A Sompo Seguros S.A investiu na expansão da carteira Automóvel e tem perspectiva de alcançar 14% de crescimento em 2020. “O novo seguro automóvel da companhia, lançado em 2019, teve uma excelente receptividade. Com as novidades implementadas e com uma política de negócios estratégica, a companhia cresceu de forma sustentável e também teve a carteira com a maior expansão entre as seguradoras. Em 2020 a empresa deve superar R$ 1,1 bilhão em prêmios emitidos no segmento”, destaca Adailton Dias, diretor executivo de Produtos e Resseguros da seguradora.

Em 2019, a companhia consolidou a estratégia de expansão no segmento e alcançou 19,2% de crescimento. A empresa totalizou R$ 963 milhões em prêmios emitidos no ramo Automóvel no ano passado, contra R$ 808 milhões em 2018. Segundo dados da Susep, o mercado de seguro automóvel brasileiro apresentou um crescimento de 0,5% e passou de R$ 36 bilhões em 2018 para R$ 36,2 bilhões em 2019.

“Tivemos um grande projeto, que foi o lançamento do novo Auto Sompo Seguros. Viajamos para diversas cidades em todo o país para apresentar a novidade aos mercados locais”, afirma Rogério Santos, diretor da área Automóvel da seguradora. “Dentro de nossa estratégia de crescimento sustentável, adotamos a reestruturação total do portfólio, trabalhando em todas as áreas que compõem nosso ecossistema, implementando políticas sólidas de precificação, subscrição e gerenciamento. O valor agregado do novo produto foi imediatamente percebido por nossos corretores e segurados. Isso teve um impacto positivo. Para este ano temos projetos para a manutenção desta estratégia e implementação de novos produtos e serviços”, complementa.

Dinamismo

A companhia lançou em março o Auto Sompo. Desenvolvido para atender a um aumento na demanda por produtos de fácil contratação, que atendam a diferentes necessidades, o produto é um seguro que traz um processo ágil para a cotação e emissão de apólice. Além disso, o serviço vem com mais amplitude na aceitação de veículos de passeio e carga (nacionais e importados), limites de coberturas, flexibilização dos percentuais da FIPE e adequação e simplificação das franquias.

Outra novidade foi que a organização internalizou a gestão do serviço de assistência 24 horas do ramo. Por meio de uma parceria, a seguradora investiu em toda a infraestrutura necessária e o atendimento ao cliente do serviço de assistência agora acontece dentro de suas instalações. Todo o trabalho dos profissionais (operadores, coordenadores, supervisores, back office e suportes operacionais) é acompanhado de uma equipe da empresa, formada por um gestor da operação, além de executivos responsáveis pela área de Experiência do Cliente e área técnica do Produto Automóvel.

“O cenário desfavorável no mercado automobilístico e a forte concorrência na área de seguro auto nos trouxe um panorama desafiador, mas nossa estratégia para 2019 funcionou de forma excepcional. Com os nossos planos em andamento e a perspectiva de aquecimento da economia, nossa meta é novamente ter um crescimento acima do mercado e aumentar ainda mais nossa presença no segmento”, conclui Dias.

Mercado automobilístico

Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o Brasil fechou o ano de 2019 com 2,57 milhões de autoveículos licenciados, o que representa um aumento de 8,6% em relação a 2018. Com isso, o mercado interno foi o grande responsável pelo crescimento de 2,3% na produção acumulada do ano, apesar da baixa de 31,9% nas exportações provocada pela crise argentina. A entidade ainda prevê aumento de 9,4% no licenciamento de autoveículos e de 7,3% na produção de veículos em 2020.

