A Sompo Seguros S.A investiu numa solução que vai garantir mais agilidade na indenização de sinistros de clientes que contratam o Seguro Agrícola. A companhia acaba de lançar a Vistoria de Campo Mobile, um serviço por meio do qual o perito de campo vai até a propriedade, preenche e envia o laudo via tablet ou aparelho celular, utilizando recursos de geolocalização e imagens via satélite.

“Nos anos recentes, as novas tecnologias contribuíram com soluções que dinamizaram o agronegócio em termos de logística, precisão e eficiência, que culminaram no aumento da produtividade das lavouras. Esse novo serviço chega para atender aos profissionais do agronegócio e proprietários de empreendimentos rurais que sabem que a pronta resposta faz toda diferença. Afinal, estamos tratando de um segmento importante para nossa economia, que em 2020 deve fornecer uma safra recorde de 243,1 milhões de toneladas em grãos, cereais e leguminosas”, afirma Andreia Paterniani, diretora da área de Sinistros da seguradora.

Por ser totalmente digital, o serviço permite mais agilidade nas análises e garante clareza e segurança das informações. Além disso, é um processo menos burocrático, já que o perito de campo não precisa preencher formulários em papel para envio posterior à seguradora.

Como funciona

Ao comunicar o sinistro à Central de Atendimento, o segurado ou seu corretor de seguros é contatado pelo perito de campo para agendamento da vistoria. Na data e horário agendados, o perito vai ao local e efetua o trabalho de vistoria, no qual preenche o laudo de sinistro diretamente em seu celular ou tablet. A ferramenta conta com recursos de geolocalização e imagens via satélite, que contribuem com a confiabilidade das informações colhidas. O laudo pode ser transmitido do próprio local para que a equipe da companhia dê prosseguimento ao processo chamado de regulação de sinistro, que resulta na indenização do segurado. “Com isso, um processo que dependia de remessa de formulários, hoje acontece instantaneamente. Além da agilidade, comodidade e confiabilidade das informações, esse processo também é mais ambientalmente sustentável porque evita utilização de papel, minimiza deslocamentos, transportes de materiais e uso de combustível, entre outros aspectos”, ressalta Andreia.

Leia mais: Sompo Seguros projeta expansão de 14% na carteira Automóvel em 2020

N.F.

Revista Apólice