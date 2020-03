Como agente do bem-estar social, o corretor de seguros tem um papel fundamental na proteção da sociedade diante do cenário em que o mundo vive. Pensando nisso, o Sincor-SP, através do programa “Corretor de Seguros Agente do Bem-Estar Social”, lançou a campanha “Coronavírus: Saiba como se manter seguro”.

A iniciativa oferece materiais de divulgação para que o corretor de seguros compartilhe com seus clientes, amigos e familiares. Diariamente, a entidade envia aos associados um e-mail com instruções de texto e post sobre o tema, além de disponibilizar uma cartilha com dicas de saúde, informações sobre fake news e orientações sobre serviços dos planos de saúde.

“A cartilha contém sugestões e orientações daquilo que nós podemos fazer para os nossos clientes e para a sociedade em geral. Para o primeiro tema, abordaremos os idosos, aqueles com mais de 60 anos”, explica o 2° secretário e responsável pela área social do Sindicato, Álvaro Fonseca.

“Quem melhor que o corretor de seguros para orientar a população em um momento delicado como o que estamos vivendo? Esse é o nosso papel e essa é a hora de mostrar que somos especialistas em proteção”, declara o presidente da entidade, Alexandre Camillo.

N.F.

