A Tokio Marine passou a oferecer, a partir de janeiro, o serviço de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein para os contratantes do seguro Vida Individual. Trata-se do Einstein Conecta, serviço de orientação médica a distância com suporte 24 horas por dia e sete dias por semana, disponível para utilização dentro e fora do Brasil e realizado pelos médicos do hospital.

“A iniciativa vai ao encontro da nossa visão de que o seguro, além de promover tranquilidade ao segurado, deve trazer qualidade e conforto à vida do cliente. Iremos oferecer um serviço médico que, por meio da tecnologia, promove o cuidado com a saúde”, explica o diretor executivo de Produtos Massificados da seguradora, Marcelo Goldman.

A novidade atende aos produtos Vida Individual Homem, Mulher e Sênior. Diante de uma indisposição ou mal-estar que apresente sintomas de baixa complexidade, como febre, gripe, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas, alergias, o consumidor poderá utilizar o serviço de orientação médica, que avaliará cada caso e fará a orientação adequada. Além da consulta, o programa oferece o armazenamento das informações sobre o paciente em prontuário eletrônico ao qual o segurado terá acesso sempre que precisar.

Leia mais: Tokio Marine reforça atuação no segmento do agronegócio durante evento

Para o corretor, o benefício surge como mais um diferencial de vendas, junto das coberturas específicas para doenças graves, diagnósticos de câncer, indenizações para diárias de internação, além das coberturas tradicionais de morte e invalidez.

Até novembro de 2019, a empresa registrou um crescimento de 49,7% na carteira de Pessoas Individual, enquanto o mercado subiu 25,9% no mesmo intervalo. “Hoje, o segmento de Pessoas tem se destacado no mercado de seguros. Um dos motivos desse crescimento é que as famílias enxergam proteção individual cada vez mais como uma opção para garantir melhor qualidade em vida. Com benefícios como o Einstein Conecta, esperamos atender a essa demanda”, ressalta o diretor.

N.F.

Revista Apólice