A troca do para-choque de um automóvel custa em média mais de R$ 2 mil, considerando a mão de obra, a compra e a pintura da peça. Além do valor, o tempo de reparo pode se estender significativamente, complicando a vida de quem depende do carro para se locomover no dia a dia. Para resolver mais esse problema e facilitar a vida de seus segurados, a Tokio Marine incluiu um novo serviço no pacote VIP de Vidros do seguro auto.

Oferecido em parceria com a Autoglass, o serviço de troca de para-choque da empresa é realizado, a depender da disponibilidade da peça em estoque, em até dois dias após a abertura do chamado nas mais filiais da Autoglass espalhadas por 22 Estados.

“O produto já oferecia o reparo de para-choque. Mas há situações em que não é possível reparar a peça e ela precisa ser trocada. Por isso, firmamos essa parceria no intuito de oferecer mais uma alternativa aos clientes em caso de pequenas colisões”, explica Luiz Padial, diretor de Automóvel da seguradora.

Além da troca de para-choque, os segurados que contratarem o seguro e incluírem o Plano VIP de Vidros na apólice contam com outras facilidades: reparo ou troca de para-brisas, vidros laterais, máquina de vidros, retrovisores, faróis e lanternas, reparo de arranhões e martelinho.

Todos os canais de atendimento estão disponíveis no site, incluindo a Marina, assistente virtual da companhia. Além de estar disponível 24 horas por dia para responder às principais questões com rapidez, ela pode ser acionada para solicitar assistência 24 horas, guincho, acompanhar solicitações, abrir sinistros, pedir segunda via de apólices entre outros serviços.

N.F.

Revista Apólice