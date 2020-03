EXCLUSIVO – As secretarias estaduais de Saúde informaram que, nesta quinta-feira, 26 de março, até as 13h10, foram confirmados 2.611 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 63 mortos, sendo 48 deles em São Paulo.

Atento aos números e comprometido em garantir a saúde e o bem-estar dos seus consumidores, o mercado de seguros passou adotar diversas medidas desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia. Distribuição de álcool em gel para os colaboradores, reforço na higienização nas sedes das empresas e a liberação dos funcionários para trabalhar em regime home office foram alguma dessas ações.

Mas, preocupadas não somente com os seus trabalhadores, algumas seguradoras efetuaram diversas mudanças em suas apólices para auxiliar seus segurados nesse momento difícil que o mundo está passando.

Uma dessas companhias foi a Mapfre Seguros. A empresa passou a oferecer diversas condições especiais de renovação para apólices com vencimentos entre 23 de março e 31 de maio em várias categorias.

Outra empresa que também adaptou suas apólices para atender às necessidades dos clientes foi a Previsul. A seguradora passou a autorizar a indenização para os segurados que forem diagnosticados com o covid-19.

A organização irá indenizar as coberturas de seguro decorrentes de morte de qualquer causa, internações e rendas por incapacidade que contenham cobertura de doença, respeitando as condições do benefício, os prazos de carência e a franquia. “Considerando o momento crítico que vivemos no país e entendendo que o seguro tem um importante papel social, é nosso dever colaborar para amenizar as perdas dos clientes”, afirma Renato Pedroso, presidente da companhia.

A Seguros Sura também seguiu o movimento e incluiu os casos relacionados ao coronavírus na cobertura do seguro de vida em grupo. Além disso, todos os clientes do segmento empresarial terão seus boletos com vencimento entre os dias 20 de março e 30 de junho postergados por 90 dias. A mesma condição é válida para os clientes que renovarem ou contratarem o produto dentro deste período, com pagamento da primeira parcela somente após três meses.

Pensando nos clientes que não tiverem parcelas pendentes no período, mas renovarem o seguro a partir de 1 de julho, a seguradora beneficiará com 10% de desconto no valor da apólice.

Nicole Fraga

Revista Apólice