Seguindo o planejamento estratégico da REP Seguros, é chegada a hora de implantar a mudança estrutural que vem sendo programada pela companhia há dois anos. Através de trabalhos desenvolvidos por consultorias especializadas, a empresa está pronta para a transição.

Pensando no futuro e perenidade da organização, o sócio-fundador Rogério Walmor Cervi deixa a presidência do Grupo, passando a gestão executiva total para o novo presidente, Felipe Weiler Cervi, e o vice-presidente, Bruno Weiler Cervi que, juntos, vem já há um ano tomando as decisões executivas da empresa.

Há mais de 40 anos no mercado de Seguros e completando 34 anos à frente da companhia, Rogério assumiu a Presidência do Grupo em 2016, momento em que foi traçada a estratégia de crescimento até 2021, a qual foi cumprida antecipadamente em 2019. O executivo continuará como principal acionista da organização e presidente do Conselho de Administração, além disso, exercerá a função de diretor de Gerenciamento de Riscos.

Felipe entrou na empresa como trainee em 2008, passando por vários cargos. Ele teve experiências fora do país, trabalhou no mercado de resseguros em Londres e agora assume a presidência da companhia.

Bruno iniciou sua carreira na organização como trainee em 2012. Ele assume como vice-

presidente e também teve experiências no exterior e, ao lado de Felipe, buscará continuar o plano de crescimento e expansão da empresa.

Com o novo planejamento estratégico desenhado até 2022, o grupo seguirá seus valores, princípios, visão e missão nas suas operações junto a seus clientes, fornecedores, seguradores, resseguradores e colaboradores.

N.F.

Revista Apólice