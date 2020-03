Fortalecer cada vez mais o relacionamento com corretores e assessorias, fomentando novos negócios por meio da diversificação da carteira tem sido o foco das unidades de negócios da Tokio Marine ao longo dos últimos anos. Graças a esta estratégia, a seguradora garantiu bons resultados nas operações da Regional SP Interior I, que registrou cerca de 444 milhões em emissão de prêmios entre janeiro e dezembro de 2019. Isso representa um crescimento de 5,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

“Se olharmos para as carteiras específicas, o crescimento foi substancialmente maior. Em Produtos PJ, por exemplo, houve um aumento de 27,3%, enquanto na carteira de Vida a emissão de prêmios foi 17,3% maior”, afirma Julio Sato, diretor comercial Varejo SP Interior I da empresa.

Dentro da carteira de Produtos PJ, os destaques foram o Seguro Garantia, com 30,1% de crescimento; Transportes, com incremento de 34,1%; e o de Riscos Nomeados e Operacionais, com 21,3%. Já na carteira de Vida, o melhor desempenho veio da modalidade Vida Individual, que registrou aumento de 66,3%.

“Para este ano, nosso foco principal está na carteira de Vida, por meio dos produtos para PMEs e o Vida Individual. Em PJ, focaremos nos seguros Agro Safra, Transportes, Garantia e Responsabilidade Civil Geral, pois são carteiras que sustentarão o crescimento nos próximos anos”, diz o executivo.

Além da diversificação do mix de produtos, Sato atribui os bons resultados de 2019 à potencialização dos recursos implementados pela área de Tecnologia da seguradora, o que permitiu ganhos de escala e produtividade.

Com mais de 3.360 corretores cadastrados e 8 assessorias atendidas, a Regional vem promovendo capacitação desses parceiros de negócios por meio de treinamentos presenciais ou videoconferências. “Buscamos equilibrar as ações e, assim, impulsionar o crescimento do mercado securitário de forma sustentável. Apesar das perspectivas desafiadoras para este ano, estamos preparados em termos de produtos, serviços e tecnologia para atender os nossos parceiros”, ressalta Sato.

N.F.

Revista Apólice