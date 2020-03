Com o intuito de auxiliar na prevenção da disseminação do coronavirus (COVID – 19), a diretoria da Rede Lojacorr decidiu adiar os próximos Workshops Regionais da empresa, que iriam ocorrer no decorrer do mês de março com a participação de profissionais de seguros de todo o País. Os eventos agendados para: Goiânia-GO (17/03), Vitória-ES (19/03), Curitiba-PR (24/03) e Florianópolis-SC (16/03) terão novas datas a serem definidas e comunicadas ao mercado segurador.

A diretoria da empresa solicita a compreensão dos envolvidos nos encontros e informam que a decisão objetiva proteger a rede e os profissionais envolvidos da possibilidade de contato com o vírus, já que a missão sempre foi, e sempre será, proteger. Além disso, a determinação também colabora com a contenção do vírus. “Sentimos pelo ocorrido. Assim que possível traremos mais informações sobre as datas em que acontecerão os próximos eventos. O momento agora é de cuidado e prevenção para não termos agravo à saúde pública e disseminação do vírus”, ressalta Diogo Arndt Silva, CEO da Rede.

N.F.

