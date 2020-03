No mês de março acontecem os workshops regionais da Rede Lojacorr, em cinco cidades brasileiras. O objetivo é compartilhar conhecimentos, gerar insights, desenvolver novas oportunidades de negócios e fortalecer o network. Os workshops regionais são momentos em que a empresa ouve os corretores para se desenvolver e melhorar sua operação.

De acordo com o diretor Comercial da Rede Lojacorr, Geniomar Pereira, hoje a formação de ecossistemas setoriais é uma tendência mundial para o fortalecimento dos segmentos e agilidade nos processos. A Rede Lojacorr se consolida como um modelo disruptivo composto por inúmeras empresas, que juntas entregam soluções em rede para otimizar os resultados. “Pensando nisso e buscando ainda mais proximidade e integração, a empresa traz Soluções em Rede como tema do 3º Workshop Regional, para aproximar e conectar diretores, unidades, corretoras e parceiros. Com o objetivo de criar pontes para novas soluções e melhores práticas”, explica.

Na edição 2020, os encontros serão realizado em Recife-SE (04/03), Campinas-SP (11/03), Goiânia-GO (17/03), Vitória-ES (19/03) e Curitiba-PR (24/03). Será realizada ainda uma discussão sobre as oportunidades de vendas e quebra de objeções com o sistema de consórcios; terá um bate-papo sobre a Rede Agro e sua nova fronteira de negócios. A programação contempla ainda o momento “Opinião de Valor”, onde é dada voz ao corretor, num painel com a diretoria Executiva.

Para palestrar foram convidados, José Roberto Luppi (diretor Comercial da BR Consórcios e presidente Regional da ABAC – Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios no período 2011 – 2019); Dr. Robson Silveira (advogado especialista em Direito de Seguros), que abordará as oportunidade operacionais; e Sidney Aparecido Rodrigues, que atuou como Gerente de Filial por 21 anos em quatro grandes seguradoras (Sul América, Itaú, Porto e Sompo).

K.L.

