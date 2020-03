A Rede Lojacorr respondeu pela produção de R$ 604.769.944,75 em Prêmio Líquido Emitido em todos os segmentos, encerrando o ano passado em alta. O resultado refere-se à produção de um time de 3.330 profissionais, apoiados por 220 colaboradores espalhados de Norte a Sul do País e representa um crescimento de 22,30% e 30,12%, respectivamente, em seguros e consórcios sobre 2018.

Entre os pontos positivos para essa conquista está a diversificação na carteira, tendo produtos comercializados em 44 ramos distintos, com destaque para as seguintes participações: 63,73% Auto; 6,33% Saúde; 6,16% Consórcio; 5,06% Vida; 3,97% Empresarial e com os percentuais dos Demais Ramos e Segmentos, formam 100% do Mix.

De acordo com o diretor Comercial da empresa, Geniomar Pereira, como parâmetro dos expressivos resultados alcançados, em números absolutos, foram realizados 112 milhões a mais que o ano anterior, sendo esse número praticamente o que a organização produziu em 2012 inteiro. “No nosso modelo de negócios, oferecemos produtos e serviços buscando parcerias com as principais seguradoras do Brasil e com empresas que complementam nosso ecossistema de soluções, disponibilizando 53 parceiras até o final de 2019. Dessa forma, possibilitamos o acesso imediato junto às seguradoras a todos os corretores que fazem parte da Rede, auxiliando também em serviços complementares inerentes ao negócio”, afirma.

A empresa busca o processo de expansão pelo Território Nacional e termina 2019 presente em 22 Estados e o Distrito Federal, por meio de 55 unidades, sendo inauguradas 5 novas unidades, além de 5 reinaugurações com aumento estrutural, todas atendidas por 4 diretorias regionais, sediadas em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Foram processados 385.000 documentos, contabilizados segurados nos 26 Estados da união e uma abrangência de atendimento em 3.600 municípios brasileiros.

“Mesmo com períodos de instabilidade econômica e política, os bons resultados de 2019 demonstraram a força da união, do compartilhamento, da colaboração e do sucesso do modelo de negócios criado pela Lojacorr, reflexo de um trabalho sério e estruturado, regido com cuidado no planejamento, investimento em tecnologias e nas parcerias com o mercado”, ressalta o executivo.

