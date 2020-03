Em crescimento constante pelo país, o mercado segurador teve uma receita total de R$272,2 bilhões em 2019, um aumento de 6,91% segundo dados divulgados pela CNseg. Com avanço de 11,42% o mercado de previdência puxou essa alta.

“Os brasileiros estão cada vez mais preocupados em ter um tipo de seguro, seja para assegurar um carro, bem como uma previdência ou seguro de vida”, afirma Henrique Mol, diretor executivo da franquia Quisto Corretora de Seguros.

A franquia, que nasceu em Belo Horizonte (MG), busca expandir os negócios nesse primeiro semestre pela região sul do país. O empresário almeja encerrar o ano com 300 unidades. Dessas, 15% deverão estar no sul.

Mercado aquecido

O mercado de franchising na região sul é um verdadeiro celeiro de oportunidades. Segundo dados divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), o sul é a segunda região com maior participação no franchising. No terceiro trimestre de 2019 a região registrou R$7,648 bilhões no faturamento, ficando atrás somente do sudeste. O sul conta com 954 redes de franquias, um crescimento de 19% em comparação com o mesmo período de 2018. Em número de unidades são 16.877 operações.

Entre os municípios com maior número de unidades de franquias está Curitiba, com 2.055 unidades; Porto Alegre, com 1.570; Florianópolis, com 754; e Londrina com 600 unidades, segundo a ABF.

Seguro de vida

O executivo pontua que entre os seguros mais comercializados entre os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina está o seguro de vida. Somente em 2019, a franquia registrou crescimento de 120% nos prêmios emitidos nesta carteira em comparação a 2018.

Mol acredita que as pessoas estão mais atentas em relação a resguardar seus familiares diante de uma eventualidade. Lembrando que o seguro de vida é uma apólice que a própria pessoa contrata a proteção.

“No mercado há inúmeros tipos de seguros. Por isso a necessidade de procurar um corretor para verificar o seguro que melhor se enquadra à necessidade da pessoa, evitando assim gastos desnecessários”, afirma Mol.

Interiorização

Unidades da franquia Quisto Corretora de Seguros são ideais para cidades acima de 20 mil habitantes. Para a marca, elas possuem um forte potencial de crescimento devido à alta procura por esses serviços. No entanto, uma das principais vantagens para a empresa é o relacionamento informal e a proximidade entre as pessoas, o que contribui para uma propaganda “boca a boca” e indicações, fundamentais para a disseminação da marca e dos seus produtos e serviços.

Entre as cidades com grande potencial para receber uma operação da companhia está Joinville (SC), Maringá e Londrina (PR), e Caxias do Sul (RS). Todas elas estão no radar da franquia para expansão dos negócios devido o potencial econômico que esses lugares oferecem, principalmente para quem busca empreender no interior.

A franquia oferece investimento de apenas R$17.600 para o modelo home office e o faturamento (bruto) médio pode chegar a R$50 mil por mês, conforme o desempenho do franqueado. O retorno do investimento fica entre 6 a 18 meses. É justamente com esse modelo que a marca busca expandir o número de operações na região sul.

A simplicidade do negócio e a necessidade de uma pequena infraestrutura, apenas computador, internet e telefone, acaba se tornando outra vantagem, já que possibilita conduzir o negócio dentro da própria casa, sem a necessidade de arcar com custos de ponto comercial.

