Nesta quinta-feira, 12 de março, a Previsul Seguradora lançará a nova campanha de incentivo de vendas 2020 “Sou + Previsul”, em São Paulo. O presidente Renato Pedroso, todos os diretores da companhia, gerentes regionais de todo o Brasil, gerentes de sucursais e os consultores comerciais do estado de São Paulo receberão corretores e parceiros para apresentar as novidades da edição deste ano.

Este é o 7º ano consecutivo da campanha, que tem trazido novidades em todas as edições. A premiação já teve como destino Punta Cana, Chile, Las Vegas, Cancun, São Francisco e Dubai. Para este ano, a seguradora promete surpreender em mais uma viagem. “Mais do que incentivo de vendas, a empresa aposta no reconhecimento do esforço dos parceiros, os corretores de seguros. Essa é mais uma frente de uma série de soluções em que a companhia vem investindo para que o corretor gere mais negócios”, afirma Andréia Araújo, diretora de Negócios e Marketing da organização.

Leia mais: Previsul lança central de atendimento exclusiva para corretores

N.F.

Revista Apólice