A Previsul Seguradora traz mais uma novidade para seus corretores: agora o WhatsApp é mais um canal de atendimento da Previsul Soluciona. Para a empresa, em tempos de home office, contar com ferramentas digitais faz toda a diferença.

A central é exclusiva para atendimento ao corretor já cadastrado na companhia e resolve dúvidas operacionais, como parcelas de prêmios em aberto, status de cotação, recibo e pagamento de comissão, emissão de apólice, alteração de alíquota, relatórios de sinistralidade, recibo de pagamento de sinistro entre outras. O atendimento via telefone e e-mail também continuam sendo feitos normalmente.

Segundo o presidente da seguradora, Renato Pedroso, essa novidade é mais um movimento da organização para buscar oferecer novas soluções aos seus parceiros, os corretores de seguros. “A central de atendimento foi criada para facilitar a vida do corretor. Já tínhamos excelentes feedbacks por meio do atendimento via e-mail e telefone. Agora, com esse novo canal, queremos proporcionar mais autonomia e facilidade ao nosso parceiro, principalmente neste momento tão delicado em que a grande maioria está trabalhando de forma remota”.

Os corretores também podem contar com o Portal do Corretor para realizar serviços como: emissão de 2ª via de certificado, fatura e apólice, movimentações de vidas, consultar status e recibos de comissões entre outros. Além disso, para fomentação de novos negócios, seguem contando com o atendimento da equipe comercial.

