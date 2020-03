A Previsul indenizará segurados que tiverem perdas ocasionadas pelo covid-19. Serão indenizadas as coberturas de seguro decorrentes de morte de qualquer causa, internações e rendas por incapacidade que contenham cobertura de doença, ocasionada pelo novo vírus, respeitando as condições dos seguros, os prazos de carência e franquia (se houver), ainda que de acordo com as normas regulatórias o risco de pandemias seja excluído.

“Assegurar pessoas é o que fazemos há mais de 110 anos. Considerando o momento crítico que vivemos no país e entendendo que o seguro tem um importante papel social, é nosso dever colaborar para amenizar as perdas de nossos clientes”, afirma Renato Pedroso, presidente da companhia.

Em caso de dúvidas, os corretores podem entrar em contato com a Previsul Soluciona pelos telefones 3003-8533 (capital e cidades metropolitanas) e 0800 878 9100 (demais localidades) ou pelo e-mail [email protected] (atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, Exceto feriados nacionais).

Com 113 anos de atuação, a companhia é focada no segmento de Multirriscos no Brasil. Está presente em 12 estados brasileiros, com aproximadamente 30 pontos de atendimento em todo o país, oferecendo suporte para o corretor parceiro.

N.F.

Revista Apólice