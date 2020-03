A comissão organizadora do Brasesul 2020 já recebeu a confirmação de presença de diversos presidentes e CEOs de companhias seguradoras no evento, que irão participar de painéis e debates. Entre eles estão Roberto Santos, da Porto Seguro; Murilo Setti Riedel, da HDI; Luis Gutierrez, da Mafpre; Carlos Magnarelli, da Liberty; e José Adalberto Ferrara, da Tokio Marine.

O evento será realizado dias 14 e 15 de maio em Foz do Iguaçu, no Rafain Palace Hotel & Convention e tem como tema “Customer Sucess: Fidelize, Diversifique e Monetize”.

Entre empresas patrocinadoras e apoiadoras, o Brasesul 2020 já conta com cerca de 30 expositores, que estarão presentes na Feira do Mercado Segurador, que contará com inúmeras atrações para os corretores de seguros.

Os associados a algum Sincor pagam R$ 180,00 e os não associados R$ 350,00. Outros valores podem ser vistos no site do evento, no qual as inscrições também poderão ser feitas.

