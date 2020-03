Os corretores que atuam com os produtos de Vida e Previdência da Porto Seguro já podem se cadastrar na campanha Conquistadores 2020. Assim como na edição anterior, a ação premiará um número maior de profissionais, com perfis diversificados.

“Iniciamos a campanha há 27 anos e hoje é considerada tradicional no mercado segurador. Percebemos que nossa relação com os parceiros se solidifica dia a dia e se fortalece a cada novo cliente protegido”, comemora Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da empresa.

Entre as novidades deste ano, está a ampliação da vitrine de prêmios, que passa a incorporar itens de luxo, marcas de grife e produtos da marca Porto Seguro, como ingressos para o Teatro, assinaturas do Carro Fácil e doação para o Instituto Porto. Também foram criadas categorias para separar os corretores de acordo com o produto que atuam.

Além de concorrer aos prêmios finais, os profissionais poderão ser premiados de acordo com as vendas feitas ao longo do ano e escolher entre mais de um milhão de opções de prêmios como eletroportáteis, cursos, viagens, carros e motos, vouchers de restaurantes, joias e experiências.

Leia mais: Porto Seguro Saúde lança novo plano no Rio de Janeiro

Incorporada no segundo semestre de 2019, a ação de menor lance único, que permite que os corretores faturem prêmios como smartphones, TV’s, tablets e ingressos independente da pontuação acumulada, também segue nesta edição.

Mais chance de acumular pontos

Os parceiros que acompanharem o site da campanha poderão novamente alavancar sua pontuação através da interação no portal. Curtidas, comentários, participação em quizz e treinamentos gerarão pontos extras. Na edição 2020, quem indicar outro corretor para participar da ação também ganhará pontos extras.

No portal os profissionais cadastrados poderão verificar seu desempenho em detalhes, extrair relatórios de produção, participar de treinamentos de capacitação e interagir com outros profissionais participantes e com a sucursal, além de receber informações sobre o mercado segurador e novidades do produto.

Como participar

Podem participar da campanha corretores ativos, cadastrados na seguradora com registro na Susep, seja pessoa física ou jurídica. Contam pontos os novos negócios de Vida e Previdência fechados de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Parceiros cadastrados na campanha Conquistadores 2019 não precisam realizar um novo cadastro, apenas acessar o site e dar aceite no regulamento.

N.F.

Revista Apólice