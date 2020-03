Com o objetivo de ampliar a rede de atendimento e oferecer aos clientes um novo produto, o Porto Seguro Saúde lançou em março, no Rio de Janeiro, o plano Cristal Enfermaria, havendo possibilidade de contratação com e sem coparticipação. Com o serviço, os segurados têm acesso a uma rede de hospitais, clínicas e laboratórios referenciados do estado.

Para Marcelo Zorzo, diretor da companhia, o novo plano reforça o compromisso da empresa com o segurado. “Estamos atentos às tendências do mercado e às necessidades de nossos clientes, por isso decidimos ampliar a abrangência com esse produto, que oferece uma relação custo-benefício mais atraente, aliada a um novo atendimento e serviço”, afirma o executivo.

A empresa oferece vários benefícios aos seus clientes, como o Alô Saúde, que proporciona orientação médica 24 horas sete dias por semana em todas as especialidades, sem limite de idade e utilização, por telefone ou videochamada. Além disso, disponibiliza atendimento psicológico online, reembolso 100% digital, agendamento e serviços pela internet, descontos de até 70% em medicamentos em farmácias conveniadas, Programas de Promoção à Saúde, como o Gestante Saudável; Saúde Emocional; e Saúde Mais entre outras facilidades.

Leia mais: Porto Seguro Saúde lança plataforma de orientação médica por telefone e vídeo

Os segurados também têm acesso ao aplicativo da empresa, que apresenta funcionalidades que garantem autonomia, incluindo acesso à carteirinha virtual, tanto do titular como de seus dependentes; login com acesso por meio de biometria digital; escolha de rede por geolocalização; possibilidade de salvar endereços favoritos para busca rápida; criação de lista de prestadores favoritos para facilitar futuros agendamentos; integração com os aplicativos de mobilidade, como Uber, Google Maps, Waze etc; timeline para acompanhamento de autorizações e reembolso entre outras funções.

Mais informações sobre o novo plano estão disponíveis no site da companhia.

N.F.

Revista Apólice