A última Conferência Global da ONU sobre segurança no trânsito em Estocolmo, que aconteceu em fevereiro, focou na importância de adotar medidas que contribuam para o aumento da segurança no trânsito. Isso porque, a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1,35 milhão de pessoas em todo o mundo estão envolvidas em ocorrências sérias.

Diante desse cenário, a Porto Seguro, que desde 2010 realiza a campanha Trânsito+gentil, passa a engajar segurados com um aplicativo que recompensa atitudes responsáveis a partir da dirigibilidade. Hoje, o aplicativo da seguradora já conta com mais de um milhão de downloads e reflete o quanto o motorista está disposto a ser mais consciente e colaborativo no trânsito.

A ferramenta, que funciona como uma espécie de medidor de gentileza na direção, concedia descontos somente aos usuários entre 18 a 24 anos. A partir de agora, além dos 35% para os jovens, todos terão descontos que poderão chegar a 25% no valor total na renovação ou contratação do seguro auto.

Usuários do aplicativo, sejam clientes da companhia ou não, garantem 3% de desconto ao realizar o cadastro. Ao registrar viagens no sistema, o motorista vai somando notas de acordo com as suas atitudes na direção. Após 20 viagens registradas, a média da nota pode gerar um desconto de até 22%.

Além do desconto, o aplicativo também reúne, em um ranking mensal, o desempenho dos usuários. Todos os meses, os 10 primeiros colocados são premiados com pontos que podem ser trocados por produtos e viagens.

“A intenção é, a partir da gameficação, recompensar os motoristas que dirigem com segurança e contribuem para transformar o trânsito”, diz Jaime Soares, superintendente de Produto Auto da seguradora. “Contudo, é importante reforçar que mudar de atitude não é uma ação que chega do dia para a noite e, por isso, o app se torna um aliado nesta mudança”, ressalta o executivo.

