A Porto Seguro traz novidades para os consumidores que adquirirem o Porto Aluguel. Agora os clientes podem parcelar o seguro em até 60x sem juros e têm desconto de 10% na contratação do produto para pagamentos em até 10x no cartão de crédito ou 4x no boleto, além da possibilidade de pagamento por meio do cartão de crédito da seguradora.

“Mais do que oferecer opções de pagamento que caibam no bolso do consumidor, com essas mudanças buscamos atender às necessidades de uma gama cada vez maior de clientes, facilitando o processo de locação de um imóvel”, avalia Nelson Aguiar, superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da companhia.

O produto é uma alternativa que facilita o processo em todos os casos de locação, seja o imóvel residencial ou comercial, ao substituir o fiador e dar mais segurança a inquilinos e proprietários. Mais informações estão disponíveis no site da empresa.

