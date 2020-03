A Porto Seguro apresenta novas funcionalidades no aplicativo Porto Seguro Auto, que agora permite localizar e traçar rotas para os estacionamentos da rede Estapar* com desconto de até 40%, solicitar serviços de motorista da vez, táxi para continuação da viagem em caso de acidente ou pane com o veículo e serviço de leva e traz ao centro automotivo.

De acordo com Jaime Soares, diretor da companhia, as mudanças visam reforçar o investimento da empresa nos canais digitais e, dessa maneira, aprimorar a experiência do cliente com o autosserviço. “A seguradora se mantém atenta às inovações tecnológicas e busca alinhá-las aos seus produtos e serviços, visando facilitar o dia a dia dos segurados”, diz o executivo.

Disponível para Android e iOS, o aplicativo segue com as funcionalidades já conhecidas:

– Serviços para o carro: solicitação de guincho, carga ou troca de bateria, chaveiro, podendo acompanhar em tempo real o socorro;

– Serviços para a casa: serviços gerais para a casa e reparo de eletrodomésticos;

– Serviços Financeiros: 2ª via de boletos, possibilidade de alteração de dados bancários, prorrogação do vencimento e cópia do código de barras;

– Sinistro: aviso de sinistro com possibilidade de vistoria digital.

– Porto Seguro Faz: contratação de serviços avulsos, como instalação de eletrodomésticos e fixação de TV.

N.F.

Revista Apólice