Levando-se em consideração a repercussão da contaminação do novo coronavírus e o aumento da ansiedade ocasionado pela pandemia, o PASI disponibilizou de forma gratuita as assistências psicológica, social, nutricional e fitness em sua Central de Atendimento exclusiva para todos os seus segurados e familiares. O serviço será oferecido ate dia 30/04/20 sem nenhum custo e de forma ilimitada.

A iniciativa da empresa em disponibilizar as assistências se deu após ser constatado o registro do aumento do número de atendimentos realizados em sua central. O isolamento social vem gerando reações de medo, pânico e até mesmo depressão. “Neste período de isolamento, o número de atendimentos aumentaram consideravelmente entre os clientes que já possuíam as assistências em seus planos. Neste momento delicado queremos levar apoio e estar ao lado de nossos segurados e seus familiares, por isso decidimos ampliar o atendimento para toda nossa base”, afirma Fabiana Resende, vice-presidente da companhia.

Durante o período de isolamento, a equipe de psicólogos tem auxiliado com diversas questões relacionadas aos fatores psicoemocionais, porém tem aumentado a procura pelos assistentes sociais na busca de esclarecimentos das diversas informações veiculadas pela mídia e redes sociais. Os nutricionistas estão prestando orientações sobre dicas de substituição de alimentos e melhora da imunidade, educadores físicos direcionam os segurados para praticarem alguma atividade física dentro dos ambientes em que os mesmos encontram-se, sem se expor a contaminação.

Os atendimentos estão sendo realizados remotamente de segunda a segunda, de 08:00h as 21:00h, em todo país. Em caso de dúvidas, é possível que o beneficiário entre em contato através dos canais de atendimento: 4000-1989 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 6302 (demais localidades), WhatsApp (31) 99829-8588 ou pelo email [email protected]

