A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19 na última quarta-feira, 11 de março. A Omint mantém à disposição dos clientes de planos de saúde sua rede de hospitais, laboratórios e profissionais. Além disso, oferece acesso aos serviços do Dr. Omint e Dr. Omint Digital, que consistem em oferecer orientações médicas por telefone e por videoconferência para esclarecer dúvidas com médicos.

“A empresa opera telemedicina graças à nossa parceria com a Faculdade de Medicina da USP. Para ter acesso ao serviço, o cliente deverá entrar no aplicativo, ou no portal Minha Omint, e inserir as informações necessárias. Uma vez que elas são coletadas, um médico da rede credenciada será acionado e prestará as devidas orientações”, explica Marcos Loreto, diretor Médico Técnico da companhia.

Além disso, a organização disponibilizou em suas redes sociais um vídeo com o Dr. Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, em que ele ressalta a importância de buscar informações em fontes confiáveis e esclarece à população sobre a transmissão de infecções virais respiratórias.

N.F.

Revista Apólice