As empresas do Grupo Allianz no Brasil, Allianz Seguros e sua coligada Allianz Saúde, entregaram resultados bem-sucedidos em 2019. Os principais destaques estão, principalmente, no lucro operacional de ambas, o que reflete a saúde financeira das companhias e o quanto a marca está preparada para os saltos de crescimento planejados para o mercado nacional. Todas as movimentações realizadas pela organização nos últimos anos foram estratégicas e com o claro objetivo de ampliar sua participação no país.

Eduard Folch, presidente da seguradora, explica que “em 2019, o foco foi dar continuidade às políticas adotadas referentes à governança na gestão de riscos e ao modelo de negócios. Esses são os principais fatores que suportam a retomada do crescimento sustentável da empresa e comprovam que preparados para realizar a aquisição das operações de Automóvel e Ramos Elementares da SulAmérica. A transação demonstra o compromisso do Grupo com o Brasil, além de sua confiança na economia do país”.

O resultado da seguradora antes dos impostos e participações somou R$ 85,2 milhões, sobre os R$ 13,9 milhões obtidos em 2018, uma elevação superior a seis vezes o resultado alcançado no exercício anterior. Já o lucro líquido atingiu os R$ 349,6 milhões, impactado principalmente pelo reconhecimento de créditos tributários de exercícios anteriores.

Andreas Kerl, CFO da empresa, esclarece que “o ano foi muito positivo para a companhia no país. A elevação nos resultados da seguradora deveu-se, principalmente, a uma melhora no índice combinado, de 3 pontos percentuais, que ficou em 105%. O resultado está relacionado ao controle de despesas somado à excelência técnica, levando a sinistralidade a 64%. O resultado proveniente da empresa controlada, Allianz Saúde, também contribuiu a favor. A operadora obteve lucro líquido de R$ 11,7 milhões, um aumento de R$ 7,6 milhões comparado a 2018”, ressalta Kerl.

Desempenho das carteiras

Em Prêmios Emitidos Líquidos (PEL), a seguradora atingiu os R$ 3,3 bilhões, com alta de 2,6% sobre o ano anterior. As principais carteiras que impulsionaram o crescimento são as de Ramos Elementares. A estratégia de diversificação do portfólio de produtos adotada pela em 2019 resultou num crescimento dos Prêmios Emitidos Líquidos do agrupamento de seguros Patrimoniais, que totalizaram R$ 513,7 milhões contra os R$ 389,6 milhões obtidos em 2018. Os ramos de seguros Rurais e de Transportes também tiveram bons desempenhos. O Rural atingiu R$ 142,2 milhões de prêmios líquidos, em 2019, sobre os R$ 120,8 milhões do exercício anterior. Já o ramo de Transportes cresceu de R$ 320,2 milhões de 2018 para R$ 331,3 milhões ante em 2019.

Leia mais: Henning Haagen assume cargo na Allianz Global Corporate & Specialty

O ramo de Automóvel continua a ter o maior peso nos prêmios, registrando R$ 1,9 bilhão, similar ao obtido no exercício anterior. A empresa manteve o número de itens segurados nesta carteira, sustentado também pelo alto índice de renovações das apólices.

A performance das operações de Residência, Condomínio e Empresa PME da seguradora foram positivas, principalmente como resultado da digitalização dos produtos, que visa simplificar as apólices baixando o tempo de cotação para pouco mais de um minuto. A carteira de Condomínio, na qual detém 18,7% de market share, a Allianz registrou R$ 86 milhões em prémios; em Residência, a companhia atingiu os R$ 52 milhões, com crescimento de 71,4% sobre 2018. Empresas PME contribuiu com R$ 105 milhões no resultado de prêmios, uma alta de 12,0% em relação ao exercício anterior.

N.F.

Revista Apólice