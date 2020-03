A indústria de seguros vem passando por inúmeras transformações, sejam de cunho mercadológico, regulatório ou decorrentes de adventos tecnológicos. Para auxiliar os profissionais a lidar com as novidades impostas por esses cenários, a ENS oferece o MBA Gestão Estratégica de Negócios de Serviços.

O programa está com vagas em Governador Valadares (MG), Montes Claros (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Em entrevista ao Acontece, a coordenadora acadêmica do programa, Vera Waissman, falou sobre o objetivo do curso. “Em um mercado que corresponde a 6,5% do PIB brasileiro, é de extrema importância aprender como absorver todas as inovações tecnológicas que vem acontecendo. Por isso, ao longo das aulas serão discutidos esses impactos, os novos ambientes mercadológicos dos consumidores modernos, e os reflexos dentro das organizações”.

Com 432 horas de duração, o MBA é composto por quatro módulos: Gestão Estratégica, Inovação e Pessoas; Gestão Comercial e Financeira; Gestão de Operações em Serviços & Marketing; e Projeto de Serviços. Para participar é necessário nível superior completo.

Nas cidades mineiras e na capital paulista o início das aulas será dia 5 de junho. Já na capital fluminense o período letivo começará em 22 de maio.

Mais informações estão disponíveis no site da entidade, onde também é possível realizar as inscrições.

