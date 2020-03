Na era da transformação digital, onde tudo muda muito rápido e constantemente, o ecossistema de seguros não para de crescer. Em um mundo no qual a inovação tecnológica acontece a partir da parceria entre seguradoras, desenvolvedores e fornecedores, um marketplace de APIs reúne em uma única plataforma todos os atores que precisam interagir.

Um marketplace nada mais é do que uma ferramenta que reúne informações, produtos e serviços de terceiros em um só sistema. Essa é uma das maneiras que diversas empresas encontraram para tentar se destacar em meio a concorrência, com o objetivo de conquistar cada vez mais clientes.

Ao mesmo tempo, o marketplace também é uma forma de simplificar e otimizar a procura do cliente que está em busca de soluções para as suas necessidades. Ele tem a certeza de que irá encontrar um fornecedor com potencial de atender a sua demanda.

Pensando em atender esse público, a GR1D Insurance criou uma plataforma de serviços de integração para o mercado de seguros. Ela visa garantir que os consumidores tenham acesso a todos os recursos que precisam para encontrarem a solução perfeita para se proteger.

As APIs atuam para facilitar a integração de sistemas entre as diferentes empresas que participam do ecossistema de seguros.

No marketplace, por exemplo, são as aplicações que permitem que os dados possam transitar, de modo automatizado, entre os fornecedores e a plataforma. Sendo assim, as APIs são as principal responsáveis pela integração dos sistemas.

Mas por qual motivo uma corretora de seguros e um corretor precisam de um marketplace?

Porque uma ferramenta poderosa como essa pode ajudar corretoras e corretores de seguros a venderem mais, garantindo que cada transação seja totalmente segura e não trará problemas no futuro.

O mercado está em constante transformação e o movimento open insurance está claro para todos. As corretoras precisam entrar no mercado digital justamente para oferecerem soluções mais rápidas e precisas.

Em uma época na qual as insurtechs oferecem serviços inovadores, as corretoras precisam acompanhar esse movimento. Não há tempo a perder, visto que tanto as seguradoras, quanto as corretoras, têm um único objetivo em comum: vender e alcançar um maior público.

