Na semana em que começou a operar 100% em home office em todo o Brasil em razão da pandemia mundial do novo coronavírus, a MAG Seguros lançou aos seus corretores parceiros um pacote de benefícios que visa, principalmente, a sustentabilidade financeira destes profissionais durante o período de quarentena.

A seguradora dará o suporte financeiro de R$ 3 mil para os seus corretores fidelizados que necessitem de internação hospitalar superior a dois dias em razão do diagnóstico de covid-19. O benefício será estendido para cônjuge e filhos destes corretores.

“Não podemos pensar o mercado de seguros sem a figura do corretor. Por isso, é nosso papel e responsabilidade enquanto seguradora zelar pelas suas boas condições para realizar suas atividades e pela sua saúde física e financeira”, afirma Osmar Navarini, diretor Comercial da companhia.

Dentre as outras iniciativas realizadas pela empresa aos corretores fidelizados, estão a antecipação do comissionamento e adiantamento de comissões de angariação.

Até o final de maio, a organização também praticará uma bonificação diferenciada aos corretores nas suas principais campanhas de vendas.

Para incentivar a geração de negócios destes profissionais, a empresa, que conta com a ferramenta Venda Digital que permite comercialização online, tem intensificado treinamentos e capacitações que visam colaborar com o corretor para que eles consigam realizar a venda à distância. Como incentivo, a seguradora também aumentou o peso de pontuação para as campanhas de vendas para iniciativas de cross sell e up sell.

“Sem dúvida estas ações vão dar mais tranquilidade para os nossos corretores e para que todos passem por essa situação momentânea de uma forma mais tranquila”, ressalta Navarini.

