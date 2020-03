A LTSeg reformulou sua área de benefícios para ofertar produtos destinados às pessoas, como seguro Saúde, Dental, Vida e Previdência Privada. As empresas que necessitam contratar seguros que beneficiem seus colaboradores poderão encontrar auxílio nos produtos disponibilizados pela corretora.

Karine Varjão Soares, responsável pela área de benefícios da empresa, destaca que o crescimento de 14,71% de seguros voltados para pessoas no último ano, segundo dados da FenaPrevi, impulsionou o olhar da companhia para esse mercado e com isso nasceu a necessidade em iniciar a operação.

“Somos uma empresa focada na gestão de risco, seguros e garantias com profissionais especialistas. Nossas soluções em gestão de saúde e benefícios contam com consultoria e soluções personalizadas para nossos clientes, nos comprometendo com a qualidade dos nossos produtos e serviços”, afirma a executiva.

A corretora conta com experiência na implementação de Worksite, que é um programa de benefícios elaborado de maneira personalizada para as empresas que queiram oferecer vantagens em seguros aos seus colaboradores sem qualquer custo agregado ao empregador. A contratação de benefícios aos funcionários de uma organização pode ser um importante fator para reter talentos e tornar-se uma empresa competitiva no mercado.

