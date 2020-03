ATUALIZADO ÀS 14:16 DO DIA 06/03/2020

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), dos 71 milhões de domicílios brasileiros, mais de 13 milhões são alugados. Por isso, empresas atuantes no mercado de imóveis e de seguros estão investindo em produtos e serviços que facilitam a vida e dão segurança a proprietários, imobiliárias e inquilinos.

Atenta às tendências de mercado e oportunidades em novos segmentos, a Liberty Seguros lança o produto Proteção Financeira. O seguro já está disponível e oferece aos segurados suporte financeiro, visando garantir amortização do aluguel ou condomínio do cliente.

O produto garante ao segurado cobertura em caso de Morte, Invalidez Permanente Total por Acidente, Perda Involuntária de Emprego (CLT) e por Incapacidade Temporária (Acidente ou Doença) e está disponível para contratação dos inquilinos.

O seguro faz parte do pacote de produtos e serviços imobiliários da companhia, que também oferece duas outras coberturas com foco no setor: o Fiança Locatícia, alternativa para inquilinos sem as garantias financeiras normalmente exigidas para locar um imóvel, e o Liberty Incêndio, cobertura contra incêndios de diversas causas, que pode incluir pagamento de aluguel, danos elétricos, vendaval, impacto de veículos, responsabilidade civil familiar ou operações comerciais e assistência 24 horas.

“Em um cenário crescente de aluguéis de imóveis no Brasil, o objetivo da empresa é facilitar a vida dos clientes e trazer tranquilidade para o dia a dia”, afirma Alexandre Vicente, diretor de seguros de pessoas da seguradora. “O produto Proteção Financeira oferece maior autonomia ao inquilino e mais segurança ao locatário, garantindo que nenhuma das partes seja prejudicada em momentos de dificuldade”, ressalta o executivo.

N.F.

