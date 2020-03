Para celebrar o mês das mulheres, o Instituto pela Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros (IDIS) vai discutir o tema assédio da mulher no mercado de trabalho. Todas as mulheres todos os homens do setor segurador estão convidados para uma exposição e também para o debate.

Entre os expositores confirmados estão a Dra. Glenda Regine Machado, juíza títular da 8ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo; Tamara Barbato, superintendente Jurídica da Mapfre Seguros; e Ronny Martins, gerente regional São Paulo e Parcerias Internacionais da ENS. A mediadora do debate será a Marcela Vavassori, responsável por Desenvolvimento Humano e Organizacional da Tokio Marine.

As confirmações de presença no evento vão até o dia 23/03 e devem ser enviadas para o email [email protected]

Programação:

08h30 às 09h00 – Welcome Coffe

09h00 às 09h10 – Abertura (Valéria Schmitke e Bárbara Bassani)

09h10 às 10h15 – Painel: Assédio da mulher no trabalho

10h15 às 10h30 – Perguntas e respostas

10h30 – Encerramento

Serviço

Data: 24/03/2020

Hora: 08h30 às 10h30

Local: TozziniFreire Advogados (Rua Borges Lagoa, 1328 – São Paulo, SP)

N.F.

Revista Apólice