Fruto da compra da carteira de capitalização da SulAmérica pela Icatu Seguros, o Icatu Garantia de Aluguel acaba de chegar ao mercado, marcando o início da operação entre as duas empresas. O produto chega repaginado e com mais facilidades para o cliente que pretende alugar um imóvel sem fiador e burocracia, contando com mais segurança.

Agora o locatário tem mais agilidade no pagamento do boleto, que pode ser quitado de forma instantânea, permite que o cliente já saia da imobiliária com a chave do imóvel no mesmo momento em que fecha o negócio. As demais facilidades permanecem: a contratação é feita de forma simples, sem avaliação de crédito e realizada uma única vez, válida por todo o período de locação. O valor da garantia é combinado diretamente entre o locador e locatário, que recebe 100% do valor do título ao final do contrato de locação.

Com o novo produto, a expectativa é que a companhia atinja a liderança entre as empresas de capitalização no mercado imobiliário, gerando R$ 700 milhões de faturamento neste segmento. Especialistas do setor afirmam que dos últimos quatro anos, 2019 acenou como sendo o ano de maior recuperação do mercado imobiliário. De acordo com o levantamento da OLX, a busca por casas e apartamentos para a locação cresceu 18% de janeiro a setembro do ano passado se comparada ao mesmo período em 2018.

“Nos últimos três anos o mercado vinha andando de lado. Porém 2019 foi um ano de grande evolução, onde o setor registrou um crescimento de 13% em relação a 2018. A expectativa com a consolidação das mudanças trazidas pelo marco regulatório é que esse ritmo se mantenha em 2020”, explica Marcelo Oliveira, diretor de Capitalização da organização.

Com o início da operação do serviço, o Fiador Fácil, então solução de garantia locatícia da seguradora, será descontinuado, porém nada muda para quem já possuía o produto. O mesmo vale para quem era cliente de capitalização da SulAmérica: as condições permanecem as mesmas. “Estamos preparados para esclarecer todas as dúvidas que possam surgir nesse novo momento. Contamos também com suporte e atendimento aos corretores, que são nossos parceiros na disseminação do produto”, ressalta Oliveira.

N.F.

