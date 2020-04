Diante do avanço do coronavírus em escala mundial, a Icatu Seguros está seguindo as orientações dos órgãos competentes diante de um cenário desafiador. Com o objetivo de preservar a saúde e bem-estar de seus colaboradores e suas famílias e garantir a plena continuidade dos negócios, a companhia reorganizou a rotina de suas equipes, criando novos formatos de trabalho.

Através de um plano estruturado, a seguradora conseguiu que seus quase 1.800 colaboradores estivessem conectados e trabalhando simultaneamente, cada um de sua própria casa. Na última semana, 100% da operação do Centro de Relacionamento com Clientes (CRC) passou a operar com as ferramentas necessárias para o trabalho remoto.

Para garantir o acesso completo à informação, a companhia criou uma página exclusiva dentro do portal corporativo para os funcionários, comunicando todas as suas ações. No site, o colaborador também tem acesso a um material sobre o covid-19, dicas de prevenção e orientações gerais para o novo formato de trabalho em home office. Além disso, em parceria com a D’or Consultoria, a empresa disponibilizou um canal direto, por telefone e WhatsApp, onde os funcionários podem tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus com uma equipe médica.

“Como seguradora, prestamos um serviço essencial e de grande relevância para a sociedade, portanto não podemos parar nesse período de quarentena. A tecnologia e a mobilidade permitiram que a empresa se adaptasse ao cenário atual, cumprindo o objetivo de gerar o menor impacto possível para nossos clientes, corretores e parceiros comerciais”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da organização.

O investimento realizado em tecnologia ao longo dos anos permite que hoje a seguradora possa oferecer autoatendimento através de suas soluções digitais. Na Área do Cliente, por exemplo, é possível consultar todas as informações dos produtos de Vida, Previdência e Capitalização, acompanhar reservas em tempo real, acessar documentos, realizar aportes e resgates, editar beneficiários, formas de pagamento e endereço, além de outras facilidades.

Já no portal Casa do Corretor, o profissional pode emitir boleto no momento do cadastro do cliente e 2ª via de boletos em atraso, consultar carteira de clientes, realizar cotações online dos produtos de Vida, acompanhar as propostas realizadas nos últimos 180 dias, além de possibilitar a assinatura eletrônica para contratação digital de produtos de Vida e Previdência.

Leia mais: Arrecadação da Icatu Seguros avança 41% e soma R$ 17,7 BI em 2019

A seguradora aposta também em outras iniciativas para os clientes diante de um cenário de isolamento social como este. A empresa acaba de reformular seus cursos online gratuitos, em parceria com a FGV Online. Agora, eles contam com um novo design e estão mais dinâmicos, com explicações em vídeo e exercícios práticos. São opções que ensinam a organizar o orçamento familiar, investir de acordo com cada perfil, planejar a aposentadoria e consumir de forma consciente, temas fundamentais para garantir uma vida financeira saudável.

“Os últimos dias foram desafiadores e nos mostraram que temos um time dedicado às entregas, onde quer que ele esteja. Em uma semana de teletrabalho preservamos nossos funcionários e mantivemos todos nossos serviços operacionais sem nenhuma interrupção”, afirma Luciana Chagastelles, diretora de Pessoas da Icatu.

N.F.

Revista Apólice