A I4PRO, empresa de soluções de TI para o mercado segurador brasileiro, acaba de anunciar o novo CCO (Chief Customer Officer) da companhia. O executivo Eduardo Lemes, que assume a posição com a missão de liderar a estrutura de customer success, terá foco integral no relacionamento com clientes e desenvolvimento de novos negócios.

Formado em Administração de Empresas com Pós-Graduação em Gestão e MBA em Marketing pela USP, Lemes tem 20 anos de experiência no mercado segurador, tendo atuado em empresas como Marsh, Aegon, Remark Allianz, Chubb, Assurant entre outras.

Com o desafio de reforçar a proposta de valor e a experiência dos clientes com a companhia, o executivo terá um papel estratégico na empresa. “Vamos reforçar e ampliar nossa presença no mercado com a capacidade de entrega da equipe e aumentar o nível de satisfação de nossos clientes e parceiros estratégicos de negócios” diz Lemes.

Prestes a completar 15 anos de atuação no mercado segurador brasileiro, a companhia pretende continuar sendo provedora de soluções para as seguradoras, investindo em melhorias de seus serviços, mudando o portifólio de produtos fornecidos aos clientes e ampliando sua atuação.

“Com a contratação do Eduardo, nós reiteramos ao mercado o compromisso com o relacionamento com o cliente e a superação da expectativa de entrega de valor” ressalta Rafael Araujo, CEO da organização.

