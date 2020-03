A GR1D anunciou a abertura de inscrições para o 4º Hacka GR1D, hackathon voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras de open insurance a partir dos recursos disponíveis no ecossistema da empresa. A competição será realizada no SebraeLab de Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29 de março.

Fundada em 2018 por Guga Stocco, a companhia oferece soluções digitais para empresas que desejem evoluir os seus negócios. As APIs (Application Programming Interfaces) abertas e padronizadas disponíveis no marketplace da startup formam uma base tecnológica pronta para integração nos sistemas das empresas de todos os portes. Isso permite criar ou atualizar produtos e serviços com agilidade e eficiência, atendendo às demandas de transformação digital do mercado nas áreas de open insurance e e open banking.

Para o hackathon, os participantes terão acesso prévio à plataforma da empresa, podendo se familiarizar com suas soluções e ferramentas. Eles também recebem antecipadamente apresentações e vídeos de organizações parceiras e de usuários (como seguradoras, bancos de dados e agentes tecnológicos), expondo os recursos disponibilizados na plataforma.

O evento é voltado a competidores com experiência em pelo menos uma das seguintes áreas: negócios, marketing, design/UX, engenharia e desenvolvimento. Os participantes formarão equipes e terão 36 horas para criar e apresentar um projeto que contribua para solucionar o desafio proposto. As inscrições estão abertas até 18 de março.

“Vimos soluções promissoras e inspiradoras surgirem nas últimas três edições do hackathon. Foram experiências de grande crescimento profissional e pessoal para nós e para quem participou. Pudemos ver a nossa plataforma funcionando na prática como catalisadora da inovação aberta, papel que queremos assumir em cada vez mais setores no futuro”, disse Renato Terzi, CEO da insurtech.

Leia mais: Open Insurance tem grande potencial para alavancar mercado segurador

Nos dias do evento, para desenvolver seus projetos, os participantes terão o apoio de mentores, especialistas nas áreas de negócios, tecnologia e seguros, que darão suporte para a construção do protótipo. No final, uma banca de jurados independentes e especializados avaliará os projetos e elegerá os dois melhores.

Os integrantes da equipe que ficar em primeiro lugar receberão um iPhone XR cada e os do time em segundo lugar um fone de ouvido JBL Bluetooth. O evento também contará com a participação de representantes de aceleradoras e incubadoras, que buscarão transformar as melhores soluções apresentadas em negócios independentes, se assim os participantes desejarem.

Mais informações sobre o Hacka GR1D estão disponíveis no site do evento.

N.F.

Revista Apólice